В Прикамье введен режим ракетной опасности

В Пермском крае объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщило ГУ МЧС по Пермскому краю.
Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Аэропорт Перми ввел ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Режим «Ковер» объявлен в Перми, радиус — 100 км. В некоторых районах краевого центра заработали сирены, не работает мобильный интернет.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше