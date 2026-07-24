Китайских туристов повезут по четырём регионам Дальнего Востока

Первые туристические группы из Китая осенью отправятся по новому маршруту «Восточное ожерелье России», который свяжет четыре дальневосточных региона. Пятидневное железнодорожное путешествие пройдёт через Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную и Амурскую области, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Проект представили в Харбине на конференции по культурному и туристическому сотрудничеству России и Китая. Координатором межрегионального маршрута выступает Хабаровский край, а его разработкой занимаются местные туроператоры.
В региональном министерстве туризма рассчитывают, что новый турпродукт привлечёт больше гостей из Китая и обеспечит дополнительную загрузку гостиниц, транспорта, заведений общественного питания и других предприятий сферы услуг.
Во время поездки российская и китайская стороны также обсудили обновление договора о сотрудничестве в сфере туризма. Новая правовая основа должна упростить запуск совместных проектов в области культуры, спорта, образования, науки и молодёжных обменов.
Министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева предложила продолжить обсуждение инициативы на российско-китайском форуме, который пройдёт в Хабаровске с 4 по 6 сентября. Одной из его тем станет развитие детского, образовательного, научного и спортивного туризма между двумя странами.