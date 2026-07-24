Китайских туристов повезут по четырём регионам Дальнего Востока

Министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева предложила продолжить обсуждение инициативы на российско-китайском форуме, который пройдёт в Хабаровске с 4 по 6 сентября. Одной из его тем станет развитие детского, образовательного, научного и спортивного туризма между двумя странами.