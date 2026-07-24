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ТАСС: 26 солдат ВСУ ха день погибли от неизвестной инфекции под Черниговом

В результате вспышки неизвестного заболевания в Черниговской области за сутки в полевом госпитале скончались 26 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 24 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В результате вспышки неизвестного заболевания в Черниговской области за сутки в полевом госпитале скончались 26 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 24 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

— В Черниговской области в 36-й путевосстановительной бригаде ВСУ вспышка неизвестного острого инфекционного заболевания привела к небоевым потерям в подразделении. Так, только 18 июля в полевом госпитале бригады скончались 26 солдат, — приводят слова источника в материале.

В апреле один из бойцов Вооруженных сил Украины опубликовал видеоролик, в котором рассказал о том, что вместе с сослуживцами решил оставить позиции в Сумской области из-за вспышки неизвестного заболевания. Он уточнил, что основной симптом загадочной инфекции — высокая температура, которую не удается сбить никакими препаратами. По словам солдата, эта эпидемия усугубила и без того непростое положение подразделения, которое находится под постоянными обстрелами со стороны российской армии. Украинцы ушли с позиций, пока не «перемерли как мухи».

Кроме того, в рядах ВСУ на Харьковском направлении была зафиксирована вспышка геморрагической лихорадки. Командиры украинских подразделений не предпринимали мер по выводу заболевших военных с передовой, в связи с чем болезнь носила массовый характер на линии фронта.

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