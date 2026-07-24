ТАСС: 26 солдат ВСУ ха день погибли от неизвестной инфекции под Черниговом

В апреле один из бойцов Вооруженных сил Украины опубликовал видеоролик, в котором рассказал о том, что вместе с сослуживцами решил оставить позиции в Сумской области из-за вспышки неизвестного заболевания. Он уточнил, что основной симптом загадочной инфекции — высокая температура, которую не удается сбить никакими препаратами. По словам солдата, эта эпидемия усугубила и без того непростое положение подразделения, которое находится под постоянными обстрелами со стороны российской армии. Украинцы ушли с позиций, пока не «перемерли как мухи».