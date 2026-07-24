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Красноярец арендовал квартиру в Свердловском районе и оборудовал ее под плантацию конопли

В Свердловском районе Красноярска полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который выращивал коноплю в арендованной квартире.

В Свердловском районе Красноярска полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который выращивал коноплю в арендованной квартире.

Мужчина оборудовал помещение сушильными камерами, вентиляцией, специальным освещением и датчиками влажности и температуры. Готовый продукт хранил в стеклянных банках.

«Примечательно, что красноярец ранее уже отбывал наказание в местах лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков, однако на путь исправления не встал и вновь был задержан за аналогичное преступление», — рассказали в краевом МВД.

В ходе обысков полицейские изъяли восемь банок с марихуаной и 13 кустов конопли — общий вес наркотика составил около двух килограммов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фигурант арестован и находится в СИЗО.

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