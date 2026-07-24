Более 35 тысяч сотрудников предприятий Хабаровского края приобщились к ЗОЖ прямо на рабочем месте

На предприятиях края регулярно проводятся образовательные семинары о пользе правильного питания, управления стрессом и отказа от вредных привычек. Также для разных категорий сотрудников разработали специальные комплексы производственной гимнастики. Офисным работника предлагаются упражнения для профилактики болей в шее, кистях и запястьях. Работникам, выполняющих монотонные действия, предлагают разминку, направленную на снятие напряжения и восстановление фокуса внимания. Для сотрудников, зарабатывающих физическим трудом, предоставляют техники, снижающие нагрузку на опорно-двигательный аппарат и предотвращающие профессиональные травмы. С начала года корпоративные программы укрепления здоровья внедрили уже в 197 организациях Хабаровского края. 67 предприятий обновили свои программы с учетом современных рекомендаций. Общий охват работников, участвующих в программах по поддержанию здоровья составляет более 35 тысяч человек. В планах обновить еще 40 таких программ до конца года.