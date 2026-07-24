В ПГНИУ средний конкурс на одно бюджетное место достиг 14 человек

Пермский классический университет на бюджетные места очной формы обучения поступило более 30 тыс. заявлений по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Прием документов от абитуриентов для поступления на бюджетные места по результатам ЕГЭ завершится 25 июля.