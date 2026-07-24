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В Пермском крае ввели режим «Ракетной опасности» утром 24 июля

В Минтербезе уточнили: порядок действий аналогичен правилам при угрозе атаки БПЛА.

Режим «Ракетной опасности» ввели утром 24 июля, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

В Перми сработала система оповещения, жителей попросили укрыться в безопасном месте. Тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться запрещено. Дома необходимо пройти в комнату без окон — например, в ванную. С собой — приготовленный заранее рюкзак с вещами.

Если сигнал застал вас на улице, нужно зайти в ближайшее здание или подземный переход. На открытом пространстве оставаться нельзя.

Номер вызова экстренных служб — 112. Все оперативные службы находятся в полной готовности.

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