В Пермском крае ввели режим «Ракетной опасности» утром 24 июля

Режим «Ракетной опасности» ввели утром 24 июля, сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.
В Перми сработала система оповещения, жителей попросили укрыться в безопасном месте. Тем, кто находится в здании, рекомендуют спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. Лифтом пользоваться запрещено. Дома необходимо пройти в комнату без окон — например, в ванную. С собой — приготовленный заранее рюкзак с вещами.
Если сигнал застал вас на улице, нужно зайти в ближайшее здание или подземный переход. На открытом пространстве оставаться нельзя.
Номер вызова экстренных служб — 112. Все оперативные службы находятся в полной готовности.
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