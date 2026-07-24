Максим Иванов: «Федеральные деньги должны менять дворы так, как решают их жители»

— К работам здесь приступили после 20 мая, и уже примерно за полтора месяца подходим к их завершению. Раньше на этом месте были лужи и фактически болото, от жителей поступало много жалоб. Сегодня видим благоустроенный двор, причём все основные решения принимались вместе с людьми: они голосовали за проект, показывали привычные маршруты и участвовали в обсуждении, — рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин.