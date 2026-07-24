Максим Иванов: «Федеральные деньги должны менять дворы так, как решают их жители»

В микрорайоне Березовка завершилось благоустройство территории, проект которой полностью сформирован по запросам жителей. Работы проводились в рамках программы «Дальневосточные дворы», которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В квартале Пограничном микрорайона Березовка завершились работы по благоустройству большого двора. Здесь расширили парковочные зоны, обновили проезды, обустроили тротуары по привычным маршрутам жителей и создали пространства, где дети смогут безопасно гулять и кататься на велосипедах.
История началась ещё зимой, когда жители обратились к депутату Государственной Думы Максиму Иванову с просьбой привести территорию в порядок. Вместе обсуждали, где нужны дорожки, как организовать парковку и какие участки двора требуют первоочередного внимания. В мае подрядчик вышел на объект, а теперь Максим Иванов вновь приехал в Березовку, чтобы вместе с жителями оценить практически готовый результат и сверить его с первоначальными пожеланиями.
— Березовка — мой родной микрорайон, здесь я родился и вырос. Но главное в этой истории даже не личная связь с местом. Важно, что федеральные и краевые средства доходят до конкретного человека: превращаются в дорожку возле детского сада, удобный въезд, парковочное место и двор, где ребенок может безопасно играть. Именно так люди должны видеть работу государственных программ, — отметил Максим Иванов.
Благоустройство проводится в рамках программы «Дальневосточные дворы». В этом году на её реализацию в Хабаровске направлено 56 миллионов рублей: 50 миллионов из федерального бюджета и ещё 6 миллионов — из краевого. Средства жителей для проведения работ не привлекались. Всего по программе в городе обновляют семь дворовых территорий.
— К работам здесь приступили после 20 мая, и уже примерно за полтора месяца подходим к их завершению. Раньше на этом месте были лужи и фактически болото, от жителей поступало много жалоб. Сегодня видим благоустроенный двор, причём все основные решения принимались вместе с людьми: они голосовали за проект, показывали привычные маршруты и участвовали в обсуждении, — рассказал первый заместитель мэра Хабаровска по городскому хозяйству Денис Елькин.
Одним из принципиальных решений стало сохранение так называемых «народных троп». Новые тротуары проложили именно там, где жители много лет ходили к домам, детскому саду и другим объектам. Дополнительно расширили парковки и привели в порядок проезд между домами.
— У нас раньше дорога была неровная, в колдобинах и лужах, машинам было трудно проехать. Жители просили сделать дорожку вокруг детского сада и дальше к дому. Сейчас работы заканчиваются: стало ровно, аккуратно и действительно удобно, — рассказала жительница Березовка Ирина Анцупова.
Максим Иванов подчеркнул, что выезды на такие объекты нужны не ради очередного осмотра. Депутат ведёт эту историю с момента первого обращения и возвращается на каждом важном этапе: зимой — во время обсуждения проекта, в мае — после начала работ, теперь — перед сдачей территории.
— Мы не должны «осчастливливать» людей готовыми решениями сверху. Они сами лучше знают, где ходят каждый день, где не хватает парковки и какой маршрут должен быть безопасным для детей. Сегодня вместе прошли по двору, услышали ещё несколько небольших пожеланий — в частности, где необходимо добавить песок. Все это подрядчик должен учесть до окончательной сдачи, — сказал Максим Иванов.
Житель квартала Максим Анцупов отметил, что после ремонта стало больше парковочных мест, появились безопасные маршруты вокруг детской площадки, а проездом между домами теперь можно пользоваться в любое время года.
— Все основные пожелания действительно учли: и тропинки, и парковку, и заезды между домами. Теперь дети могут спокойно ездить вокруг площадки на велосипедах, не выезжая туда, где ходят машины. Сделано всё хорошо, — рассказал Максим Анцупов.
После завершения оставшихся работ Максим Иванов и представители городской администрации планируют вновь встретиться с жителями и провести праздник двора. Это позволит не только отметить окончание благоустройства, но и ещё раз собрать обратную связь уже после того, как люди начнут пользоваться обновленной территорией.
— Настоящий результат — это не отчет о потраченных средствах, а двор, которым довольны жители. Поэтому обязательно вернёмся сюда после завершения работ, ещё раз поговорим с людьми и посмотрим, как территория живёт. Когда жители, власть и депутатский корпус действуют вместе, федеральные возможности превращаются в конкретные изменения рядом с домом, — заключил Максим Иванов.