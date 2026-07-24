Китай планирует сбить астероид космическим тараном

Национальное космическое управление Китая готовит миссию по отклонению астероида от орбиты. В качестве мишени выбран околоземный астероид 2015 XF261 диаметром около 30 метров. К нему планируют запустить два аппарата: ударный зонд разгонят до 26 Махов (около 32 тыс. км/ч), а наблюдательный спутник отправится по более длинной траектории с гравитационным маневром у Венеры. Ударный аппарат должен столкнуться с астероидом и изменить его орбиту, а возможно, и разрушить его структуру. Китайские исследователи сравнивают свою миссию с американским экспериментом NASA DART 2022 года, но считают свою задачу более амбициозной. Если DART продемонстрировал возможность кинетического удара, то китайская миссия нацелена на изменение орбиты астероида вокруг Солнца относительно Земли. Запуск миссии планируется до 2030 года. Источник: Коммерсантъ.