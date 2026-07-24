Хабаровчанам обещают тёплое море и переменчивую погоду на отдыхе в Приморье

Многие жители Хабаровского края уже в ближайшие выходные, или в августе, отправятся отдыхать на побережье Приморья. Каким будет август и стоит ли опасаться тайфунов, рассказал hab.aif.ru начальник Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Борис Кубай.
По его словам, нынешнее лето заметно отличается от прошлого. Если в 2025 году над Тихим океаном господствовал мощный антициклон, который не пропускал в Приморье атмосферные фронты и тайфуны, то сейчас его влияние значительно слабее.
«В прошлом году было много солнца, много тепла и мало дождей. В этом году антициклон ослаблен, поэтому фронты с территории Китая регулярно проходят через Приморский край, а траектории тайфунов стали менее предсказуемыми», — пояснил Борис Кубай.
По предварительным прогнозам, в августе не исключён выход одного из тайфунов в Японское море с дальнейшим влиянием на Приморский край. Кроме того, в течение месяца регион будут пересекать атмосферные фронты, которые при высокой влажности могут приносить сильные ливни.
При этом синоптики подчёркивают: холодной погоды не ожидается. Температура воздуха на популярных приморских курортах сохранится комфортной — во Владивостоке в основном 25−28 градусов, а морская вода у побережья прогреется до 22−25 градусов.
Однако рассчитывать на продолжительные периоды безоблачной погоды, как прошлым летом, не стоит.
Особую осторожность Борис Кубай рекомендует любителям отдыха с палатками.
«Если останавливаться на побережье в палатках, особенно рядом с руслами рек и ручьёв, нужно быть максимально осторожными. При интенсивных дождях уровень воды может подняться очень быстро», — предупредил руководитель Примгидромета.
Так что тем, кто собирается провести отпуск у моря, стоит захватить не только купальники и солнцезащитный крем, но и дождевики. Август обещает быть тёплым, однако погода, скорее всего, будет переменчивой.