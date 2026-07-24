Хабаровчанам обещают тёплое море и переменчивую погоду на отдыхе в Приморье

По предварительным прогнозам, в августе не исключён выход одного из тайфунов в Японское море с дальнейшим влиянием на Приморский край. Кроме того, в течение месяца регион будут пересекать атмосферные фронты, которые при высокой влажности могут приносить сильные ливни.