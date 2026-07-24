В Приморье забытые на таможне машины передадут на нужды СВО

«По заявлениям приморского транспортного прокурора в судебном порядке имущество признано бесхозяйным и обращено в собственность государства. После вступления решений суда в законную силу транспортной прокуратурой совместно с таможенными органами организована его передача для направления в зону проведения СВО», — говорится в сообщении.