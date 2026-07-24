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В Приморье забытые на таможне машины передадут на нужды СВО

Приморская транспортная прокуратура выявила два таких автомобиля.

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Приморская транспортная прокуратура выявила на таможне два автомобиля, владельцев которых не удалось установить. Машины передадут в зону СВО, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Два автомобиля обнаружили во время проверки функционирования зон таможенного контроля, они долго хранились на складах.

«По заявлениям приморского транспортного прокурора в судебном порядке имущество признано бесхозяйным и обращено в собственность государства. После вступления решений суда в законную силу транспортной прокуратурой совместно с таможенными органами организована его передача для направления в зону проведения СВО», — говорится в сообщении.