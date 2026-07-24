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Дожди и теплую погоду прогнозируют в Нижнем Новгороде в выходные

Температура воздуха достигнет +26 градусов.

Источник: Нижегородская правда

Последние июльские выходные будут дождливыми, но теплыми. Температура воздуха достигнет +26 градусов. Такие данные предоставляет сервис Яндекс Погода.

В субботу, 25 июля, днем и вечером ожидается небольшой дождь. Столбики термометров покажут +26 градусов, а к вечеру похолодает до +23 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

В воскресенье, 26 июля, дождь начнется утром, а продолжится уже вечером и ночью. Днем будет пасмурно, температура воздуха составит +24 градуса, а вечером упадет до +22 градусов. Ветер будет слабым — 3 м/с.

Тем временем волгоградцев предупредили о 5-балльной магнитной буре 24 июля, сообщает Волгоградская правда.

Ранее на сайте pravda-nn.ru опубликовали прогноз погоды на август в Нижегородской области.