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Красноярцам предлагают оценить новый выпуск путеводителя по бюджету края

На портале «Активный гражданин» стартовал опрос, посвященный новому выпуску путеводителя по бюджету Красноярского края.

На портале «Активный гражданин» стартовал опрос, посвященный новому выпуску путеводителя по бюджету Красноярского края. Жителям предлагают оценить, насколько понятной, удобной и полезной оказалась брошюра, а также поделиться идеями для ее дальнейшего совершенствования.

В анкете предлагается оценить, удалось ли с помощью путеводителя разобраться в распределении бюджетных средств, достаточно ли в нем графиков и инфографики, насколько удобно было бы пользоваться изданием на смартфоне, рекомендовали бы участники его знакомым, подходит ли объем представленной информации и в каком формате жители хотели бы знакомиться с бюджетом края в будущем. В завершение опроса можно оставить свои предложения по наполнению следующего выпуска путеводителя.

Голосование продлится до 22 августа 2026 года, пройти его можно здесь.

Напомним, в 2024 году путеводитель по бюджету Красноярского края получил признание на федеральном уровне — издание заняло первое место в конкурсе «Бюджет для граждан», который проводит финансовый университет при правительстве РФ совместно с минфином России.

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