Красноярцам предлагают оценить новый выпуск путеводителя по бюджету края

В анкете предлагается оценить, удалось ли с помощью путеводителя разобраться в распределении бюджетных средств, достаточно ли в нем графиков и инфографики, насколько удобно было бы пользоваться изданием на смартфоне, рекомендовали бы участники его знакомым, подходит ли объем представленной информации и в каком формате жители хотели бы знакомиться с бюджетом края в будущем. В завершение опроса можно оставить свои предложения по наполнению следующего выпуска путеводителя.