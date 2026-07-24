Красноярцам предлагают оценить новый выпуск путеводителя по бюджету края

На портале «Активный гражданин» стартовал опрос, посвященный новому выпуску путеводителя по бюджету Красноярского края. Жителям предлагают оценить, насколько понятной, удобной и полезной оказалась брошюра, а также поделиться идеями для ее дальнейшего совершенствования.
В анкете предлагается оценить, удалось ли с помощью путеводителя разобраться в распределении бюджетных средств, достаточно ли в нем графиков и инфографики, насколько удобно было бы пользоваться изданием на смартфоне, рекомендовали бы участники его знакомым, подходит ли объем представленной информации и в каком формате жители хотели бы знакомиться с бюджетом края в будущем. В завершение опроса можно оставить свои предложения по наполнению следующего выпуска путеводителя.
Голосование продлится до 22 августа 2026 года, пройти его можно здесь.
Напомним, в 2024 году путеводитель по бюджету Красноярского края получил признание на федеральном уровне — издание заняло первое место в конкурсе «Бюджет для граждан», который проводит финансовый университет при правительстве РФ совместно с минфином России.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.