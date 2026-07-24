Риторика Каллас провалилась после встречи Лаврова и Рубио: в Европе признали очевидное

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле показала несостоятельность заявлений главы дипломатии ЕС Каи Каллас о якобы исходящей от Москвы угрозе.
Кипрский журналист Алекс Христофору отмтеил, что переговоры Лаврова и Рубио состоялись в день принятия Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций.
«А Каллас опять пожаловалась на российскую угрозу. Только вот Рубио ее [угрозу] не заметил», — сказал он на YouTube-канале.
Христофору добавил, что переговоры между представителями России и США были непродолжительными, но прошли в конструктивной атмосфере.
Ранее KP.RU сообщал, что встреча Лаврова и Рубио длилась чуть больше получаса, инициатором выступила американская сторона. Глава МИД России описал коллеге из США фактическое положение дел на поле боя в украинском конфликте. Лавров заявил о том, что накачивать Киев вооружениями недопустимо.