Риторика Каллас провалилась после встречи Лаврова и Рубио: в Европе признали очевидное

Ранее KP.RU сообщал, что встреча Лаврова и Рубио длилась чуть больше получаса, инициатором выступила американская сторона. Глава МИД России описал коллеге из США фактическое положение дел на поле боя в украинском конфликте. Лавров заявил о том, что накачивать Киев вооружениями недопустимо.