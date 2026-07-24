Смак и слёзы. Что в холодильнике клоуна, который веселит и заставляет думать

«К животным я отношусь как к друзьям, товарищам, ­артистам. Искусству дрессировки меня учили с детских лет. Позже я выступал на манеже с собаками, медведями, даже с яками! Много лет делал номер с лошадьми. Сейчас у меня талантливая собака. Ласковый, хулиганистый, но надёжный партнёр. Он учится в первом классе моей собачьей школы, и многие уроки я показываю на сцене», — улыбается Артемьев. Ну и Тимошка подгавкивает. Первоклашки смеются, их мамы чуть ли не плачут.