Россия полностью обеспечит жителей страны вакцинами от гриппа

К началу нового эпидемиологического сезона Россия сможет в полной мере снабдить население собственными препаратами против гриппа. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все необходимые закупки уже заложены в федеральный бюджет.
В первую очередь планируется вакцинировать детей, пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто в силу профессии постоянно взаимодействует с окружающими.
Специалисты советуют начинать прививочную кампанию уже с сентября.
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