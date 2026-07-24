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Россия полностью обеспечит жителей страны вакцинами от гриппа

К началу нового эпидемиологического сезона Россия сможет в полной мере снабдить население собственными препаратами против гриппа.

К началу нового эпидемиологического сезона Россия сможет в полной мере снабдить население собственными препаратами против гриппа. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что все необходимые закупки уже заложены в федеральный бюджет.

В первую очередь планируется вакцинировать детей, пожилых граждан, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто в силу профессии постоянно взаимодействует с окружающими.

Специалисты советуют начинать прививочную кампанию уже с сентября.

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