Новый запрет появился в зоопарках Беларуси

В частности, в Беларуси с 19 июля стали действовать новые правила охраны труда для работников зоопарков. Это связано с тем, что деятельность данной категории работников связана с многочисленными рисками, который включают контакты с животными, вероятность укусов и иных травм, воздействие биологических факторов, использование оборудования и химических веществ.