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Новый запрет появился в зоопарках Беларуси

В белорусских зоопарках стал действовать новый запрет.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси новый запрет появился в зоопарках. Это регламентирует совместное постановление Министерство труда и социальной защиты И Министерства культуры (№ 32/44 от 28 апреля 2026 года), которое опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В частности, в Беларуси с 19 июля стали действовать новые правила охраны труда для работников зоопарков. Это связано с тем, что деятельность данной категории работников связана с многочисленными рисками, который включают контакты с животными, вероятность укусов и иных травм, воздействие биологических факторов, использование оборудования и химических веществ.

Изменены требования, связанные с организацией безопасного места содержания животных, оснащением вольеров, террариумов и иных помещений защитными сооружениями, аварийным инвентарем и аптечками. Также скорректированы оценка профессиональных рисков, требования относительно безопасного выполнения работ, использования средств индивидуальной защиты, подготовки работников, порядка обращения с животными.

К слову, работе с опасными животными уделено особое внимание. Теперь в зоопарках опасных животных будут обслуживать минимум два сотрудника. Работы повышенной опасности будут выполняться при наличии наряда-допуска и под контролем ответственного лица.

Отдельно определены требования безопасного содержания и обслуживания хищных животных, пресмыкающихся, птиц, рыб, морских млекопитающих и иных животных.

Тем временем КГК сказал, кто в Беларуси может получить штрафы за подработку.

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