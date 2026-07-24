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Два внутренних рейса задержаны в нижегородском аэропорту

Остальные рейсы выполняются по расписанию.

Источник: Время

В международном аэропорту Нижнего Новгорода им. В. П. Чкаловова на два часа задерживаются два внутренних рейса — вылетающий в Минеральные Воды и прибывающий из Калининграда.

Согласно данным электронного табло воздушной гавани, рейс в Минеральные Воды с запланированным временем вылета 13:45 покинет столицу Приволжья не ранее 15:45.

Одновременно на два часа опаздывает самолет из Калининграда. По прежнему расписанию он должен был приземлиться в Нижнем Новгороде в 12:30, однако фактическое время прибытия перенесено на 14:30.

Все остальные вылеты и прилеты осуществляются строго по графику.

Напомним, вчера в нижегородском аэропорту было задержано четыре международных рейса.

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