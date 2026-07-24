Рисунки юных художников превратили в противопожарные плакаты в лесах Хабаровского края

Все участники конкурса получили памятные дипломы. Также юные художники смогли посетить выставку своих работ в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. Однако главная награда ждала победителей и призеров впереди: их рисунки превратились в настоящие плакаты. Эти плакаты появились в лесах края еще до начала пожароопасного сезона и сегодня напоминают гражданам об опасности огня. Сейчас плакаты с детскими рисунками размещены на землях лесного фонда.