В начале этого года министерство лесного хозяйства и лесопереработки края по инициативе министра Андрея Самойлова провело конкурс детских рисунков «Сохраним лес от пожаров». Мероприятие прошло в рамках федеральной информационной кампании «Останови огонь». Экспертная комиссия оценила 68 работ, представленных юными художниками в трёх возрастных категориях от 7 до 18 лет. Самыми активными оказались участники старшей группы (13−18 лет), от которых поступило 25 рисунков, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
«Цель масштабной кампании — не только напомнить о правилах пожарной безопасности, но и сформировать у жителей экологическую культуру. Гражданам рассказывают, как действовать при обнаружении возгорания и какая ответственность предусмотрена за нарушение лесного законодательства», — говорится в сообщении.
Рисунки юных художников превратили в противопожарные плакаты в лесах Хабаровского края. Фото: Сайт министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Рисунки юных художников превратили в противопожарные плакаты в лесах Хабаровского края. Фото: Сайт министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Рисунки юных художников превратили в противопожарные плакаты в лесах Хабаровского края. Фото: Сайт министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
Рисунки юных художников превратили в противопожарные плакаты в лесах Хабаровского края. Фото: Сайт министерства лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
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Все участники конкурса получили памятные дипломы. Также юные художники смогли посетить выставку своих работ в Хабаровском краевом музее имени Н. И. Гродекова. Однако главная награда ждала победителей и призеров впереди: их рисунки превратились в настоящие плакаты. Эти плакаты появились в лесах края еще до начала пожароопасного сезона и сегодня напоминают гражданам об опасности огня. Сейчас плакаты с детскими рисунками размещены на землях лесного фонда.
Напомним, что в Хабаровском крае по-прежнему действует особый противопожарный режим, и использование открытого огня строго запрещено. Яркие, искренние детские работы воздействуют на людей сильнее любых стандартных предупреждений.
В рамках федеральной информационной противопожарной кампании «Останови огонь» за шесть месяцев уже проведено более 9 000 просветительских мероприятий — лекций, бесед и инструктажей. Среди населения распространено свыше 21 000 листовок и памяток. На въездах в лесные массивы и в местах массового отдыха граждан установлено 592 информационных стенда, аншлага и плаката.