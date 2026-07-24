Туристический маршрут «Восточное ожерелье России» презентовали в Китае

В Харбине презентован новый межрегиональный туристический маршрут «Восточное ожерелье России». Координатором проекта выступает Хабаровский край. Запуск предварительно запланирован на осень 2026 года. Презентация прошла на конференции по кросс-граничному культурному и туристическому взаимодействию между Китаем и Россией, приуроченной к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Маршрут рассчитан на пять дней и проходит через четыре дальневосточных региона — Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную и Амурскую области. Первые группы туристов из Китая отправятся в путешествие на поезде уже этой осенью. «“Восточное ожерелье России” жители Поднебесной оценили по достоинству. Рост потока китайских туристов даст дополнительную загрузку гостиницам, транспорту и сфере услуг. Это напрямую повлияет на рост экономики, особенно в условиях безвизового режима, который недавно был продлен указом президента Владимира Путина», — отметили в министерстве туризма края. На встрече также обсуждалось продление и переподписание договора о развитии туризма между Россией и Китаем. Министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева предложила детальнее проработать этот вопрос на российско-китайском форуме, который пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября. Новый маршрут, по мнению сторон, укрепит не только туристические, но и культурные, образовательные и экономические связи между странами.