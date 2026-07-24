«Закрытые окна не спасают»: подростки на мотоциклах терроризируют жителей Мясокомбината в Красноярске (видео)

Жильцы говорят, что мотоциклы ездят без номеров, а шум от них слышно даже при закрытых окнах и дверях. Поездки, по словам жителей, не прекращаются поздно ночью и могут продолжаться до часу или двух. Очередной конфликт попал на видео. Соседи вышли к подросткам и попросили не газовать под окнами, однако договориться, судя по кадрам, не удалось.