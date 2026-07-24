«Закрытые окна не спасают»: подростки на мотоциклах терроризируют жителей Мясокомбината в Красноярске (видео)

Жители района Мясокомбинат в Красноярске жалуются на подростков, которые по вечерам и ночам катаются на мотоциклах во дворах.
По словам местных жителей, компания почти каждый день собирается у дома на улице Норильской, а затем устраивает заезды по району.
Жильцы говорят, что мотоциклы ездят без номеров, а шум от них слышно даже при закрытых окнах и дверях. Поездки, по словам жителей, не прекращаются поздно ночью и могут продолжаться до часу или двух. Очередной конфликт попал на видео. Соседи вышли к подросткам и попросили не газовать под окнами, однако договориться, судя по кадрам, не удалось.
«У меня проблемы со сном, я и так тяжело засыпаю. Когда они начинают ездить под окнами, становится совсем невыносимо. Закрытые окна не спасают. Бывает, они отъедут, становится тише, только начинаешь засыпать, а потом они снова возвращаются и опять катаются прямо под домом», — рассказал местный житель.
По словам горожан, подростков также замечали возле озера. Жители надеются, что на ситуацию обратят внимание родители несовершеннолетних и ответственные службы.