«Новые возможности для совместных исследований»: в Норильске прошел Международный арктический форум

На три дня Норильск стал главной площадкой для обсуждения устойчивого развития Арктики. Форум объединил 75 ученых, недропользователей и экспертов из России и Китая, сфокусировав их внимание на проблемах мерзлотоведения, климатических изменениях и экологической безопасности.
По словам Аркадия Тарасевича, проректора по научной работе и международной деятельности ЗГУ им. Н. М. Федоровского, Заполярный университет сегодня выполняет функцию «точки входа» в Арктику для представителей научного и образовательного сообщества. «Мы предоставляем ученым доступ к новым объектам исследований и технологическим задачам индустриальных партнеров горно-металлургической отрасли», — подчеркнул он.
Юрий Мазей, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор, проректор по международной деятельности МГУ им. М. В. Ломоносова, назвал норильский форум уникальным явлением:
«Форум собрал экспертов разных специальностей — геологов, географов, экологов, климатологов, биологов, которые обсуждают весь комплекс вопросов, связанных с изучением природы Арктики. С нами участвуют наши коллеги из Китая — представители Пекинского университета, Восточно-Китайского педагогического университета, где работают ведущие группы в области экологии. Всё это создает уникальную ситуацию, когда ученые разных специальностей из разных стран обсуждают вопросы, связанные с экологией Арктики, при поддержке главных арктических игроков, таких как “Норникель”».
Китайские партнеры также поделились ожиданиями от участия в форуме. Профессор Сюй Нань, заместитель декана факультета окружающей среды и энергетики Научного института Пекинского университета в Шэньчжэне, отметил:
«Мы приехали, чтобы познакомиться с Арктическим регионом и Норильском. Нам хотелось бы понять, какие здесь возможности для исследования климата. В Арктическом регионе есть свои особенные экологические проблемы. Мы хотели бы настроить механизмы взаимодействия, выстроить работу с местными институциями, которые занимаются этим вопросом, и понять, что мы можем совместно сделать, чтобы в дальнейшем вносить свой вклад в развитие экологической повестки здесь, в Арктическом регионе».
Напомним, более 80% Российской Арктики находится в зоне многолетней мерзлоты. Потепление климата в высоких широтах происходит значительно быстрее, чем в среднем по планете, что требует повышенного внимания к рискам для инфраструктуры и жизнедеятельности людей. С 2023 года Заполярный госуниверситет и «Норникель» реализуют проект по фоновому мониторингу мерзлоты. На 11 полигонах в агломерации Норильск — Дудинка оборудована 31 инженерно-геологическая скважина глубиной от 10 до 200 метров. Полученные данные позволяют проводить прогнозы изменения климата при различных сценариях вплоть до 2050 года.
Система мониторинга зданий и сооружений «Норникеля» охватывает около 1 000 строений. Данные с 1 500 датчиков разных типов стекаются в единую систему, что делает ее одной из крупнейших автоматизированных систем мониторинга инфраструктуры в Российской Федерации.
Как отметил руководитель проектов управления устойчивого развития «Норникеля» Алихан Аварский, системная научная работа позволяет переходить от простого наблюдения к управлению рисками. По его словам, компании важно сохранять регулярность научных исследований, искать и находить профильных партнеров и методы, подходящие именно для регионов, в которых работает «Норникель». Таймыр предоставляет исследователям богатое разнообразие уникальных ландшафтов, а сотрудничество ученых из разных стран открывает возможности для проведения совместных исследований на локальных мерзлотных полигонах.