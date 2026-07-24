«Новые возможности для совместных исследований»: в Норильске прошел Международный арктический форум

«Мы приехали, чтобы познакомиться с Арктическим регионом и Норильском. Нам хотелось бы понять, какие здесь возможности для исследования климата. В Арктическом регионе есть свои особенные экологические проблемы. Мы хотели бы настроить механизмы взаимодействия, выстроить работу с местными институциями, которые занимаются этим вопросом, и понять, что мы можем совместно сделать, чтобы в дальнейшем вносить свой вклад в развитие экологической повестки здесь, в Арктическом регионе».