Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 24 июля

Отключения света в Ростове на 24 июля затронут сотни адресов и тысячи жителей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица Бакланова, 6−14;
— улица Быкадорова, 17−35, 18, 28, 34−42;
— улица Дубовского, 11А, 11/29, 12А;
— улица 3-я Круговая, 7−11, 61, 61А, 61Б, 61В/42;
— бульвар Платова, 2В;
— переулок Салютина, 1−13;
— переулок Туроверова, 1/27, 23/6, 25, 30−34, 67/36;
— улица Кременчугская, 2−22 и 1−5;
— улица 1-я Киргизская, 20−38, 38А, 38Б, 38 В, 38 Г;
— переулок Беломорский, 37−69;
— переулок Днепровский, 38−64 и 35−61;
— переулок Игарский, 38−66 и 29−63;
— переулок Донецкий, 23−39 и 36−66;
— переулок Хоперский, 23−39 и 26−44;
— переулок Медведецкий, 28−48 и 25−47;
— переулок Сальский, 28−44;
— улица Белорусская, 21−55;
— улица 3-я Левая, 1−41 и 2−40;
— улица 5-я, 1−9;
— улица Красноаксайская, 28−32.
С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:
— улица Акмолинская, 75−97 и 82−102;
— улица Лесопарковая, 147−165 и 174−186;
— улица Мечетинская, 78−98 и 81−105;
— улица Петрозаводская, 100, 122, 95−119;
— улица Чукотская, 33−93 и 38−100.
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