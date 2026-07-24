В Амурске Хабаровского края обновили культурные учреждения

Губернатор Дмитрий Демешин отметил важность сохранения культурного наследия в контексте объявленного Президентом Года единства народов России. По его словам, федеральные программы позволяют создавать комфортные условия для знакомства с историей и традициями региона. Депутат Госдумы Максим Иванов подчеркнул, что обустройство небольших музеев — приоритетное направление, поскольку именно в них наглядно прослеживается связь поколений. В этом году модернизированы четыре учреждения в Амурском, Бикинском, Нанайском районах и районе имени Полины Осипенко; ещё два музея оснащаются в Верхнебуреинском районе.