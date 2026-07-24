Телефон привёл полицию к грабителю в Хабаровске

Ночной грабёж в Краснофлотском районе Хабаровска раскрыли сотрудники уголовного розыска. Подозреваемого задержали, а телефон потерпевшей нашли у него, сообщает hab.aif.ru.
Как сообщили в УМВД России по Хабаровску, в полицию обратилась 51-летняя местная жительница. По предварительным данным, около половины первого ночи женщина шла по улице Ленинградской, когда к ней со спины приблизился неизвестный мужчина.
Он сорвал с неё сумку и скрылся во дворах.
Внутри находились около 700 рублей, недорогой мобильный телефон и лекарства. Общий ущерб женщина оценила в 2200 рублей.
Сотрудники уголовного розыска 4-го отдела полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 43-летний житель Хабаровска, который проживает недалеко от места происшествия.
По данным полиции, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности — в этом году за кражу.
Во время следственных действий у задержанного изъяли телефон потерпевшей. Сумку с лекарствами, как сообщили в полиции, злоумышленник выбросил, а деньги потратил.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Санкция статьи предусматривает до четырёх лет лишения свободы, прокомментировал старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.