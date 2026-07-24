Россиян предупредили о мести телефонных мошенников: грубость и шутки могут дорого обойтись

В структуре кол-центров существуют разные отделы, и реакция на грубость может быть непредсказуемой. Специалисты Роскачества пояснили, что первичные обзвоны совершают так называемые «холодники». Они выясняют уровень благосостояния жертвы, запугивают и пытаются «посадить на крючок». Если с ними грубо обошлись или посмеялись, они могут передать номер обидчика в другие отделы — хакерам или специалистам по «сливам» данных.