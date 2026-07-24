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Россиян предупредили о мести телефонных мошенников: грубость и шутки могут дорого обойтись

Роскачество предупредило россиян о мести мошенников за попытки пошутить.

Источник: Комсомольская правда

В Роскачестве предупредили, что попытки пошутить или перехитрить телефонных мошенников могут привести к серьезным последствиям. Злоумышленники способны доставить жертве массу проблем, пояснили ТАСС в организации.

В структуре кол-центров существуют разные отделы, и реакция на грубость может быть непредсказуемой. Специалисты Роскачества пояснили, что первичные обзвоны совершают так называемые «холодники». Они выясняют уровень благосостояния жертвы, запугивают и пытаются «посадить на крючок». Если с ними грубо обошлись или посмеялись, они могут передать номер обидчика в другие отделы — хакерам или специалистам по «сливам» данных.

В Роскачестве подчеркнули, что лучший способ защитить себя — не вступать с мошенниками в диалог. Не пытаться перехитрить, не подшучивать. Оптимальное решение — просто положить трубку.

Ранее в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта рассказали о новой мошеннической схеме. Теперь аферисты стали использовать легенду об «аннулировании трудового стажа» для кражи данных россиян на портале «Госуслуги». Злоумышленники связываются с гражданами по телефону или через сообщения, представляясь сотрудниками Соцфонда или ФНС.