Звездопады и затмения Солнца и Луны: россиян ждет месяц с рекордным числом астрономических событий

Ранее геофизик Валерий Петров объяснил рост числа магнитных бурь на Земле до 2028 года. По его словам, Солнце официально вступило в пиковую фазу своего цикла активности. Обычно она длится год. Но в этот раз наиболее мощные магнитные бури ожидаются как раз после окончания максимума. Бурь в самом деле станет даже больше, и так продлится два-три года.