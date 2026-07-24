Звездопады и затмения Солнца и Луны: россиян ждет месяц с рекордным числом астрономических событий

Грядущий август поставит рекорд года по числу астрономических событий. Россиян ждут затмения Солнца и Луны, звездопад и возможность вместе с ним наблюдать на небе шесть планет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария.
«Август — самый астрономический месяц 2026 года. В августе произойдут затмения Солнца и Луны, звездопад Персеиды, а на утреннем небе можно будет наблюдать шесть планет», — сообщили собеседники агентства.
Так, 12 августа, когда в Москве будет вечер, ожидается полное затмение Солнца, а утром 28 августа произойдет частное затмение Луны. Частично эти события можно будет увидеть в России. А на ночь на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды. Как раз в это время на небе будут видны шесть планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.
Ранее геофизик Валерий Петров объяснил рост числа магнитных бурь на Земле до 2028 года. По его словам, Солнце официально вступило в пиковую фазу своего цикла активности. Обычно она длится год. Но в этот раз наиболее мощные магнитные бури ожидаются как раз после окончания максимума. Бурь в самом деле станет даже больше, и так продлится два-три года.