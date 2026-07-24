Хабаровчане пробегут по новому спортивному пространству у арены «Ерофей»

В Хабаровске завершаются работы по благоустройству парка у арены «Ерофей» — 2 августа здесь откроют новое беговое пространство. В рамках торжественного мероприятия в 9:00 состоится забег «Доступный старт», принять участие в котором могут все желающие, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В рамках забега состоится презентация профессионального резинового легкоатлетического покрытия. После торжественной церемонии открытия пространство станет доступно для всех хабаровчан.
Событие пройдет в рамках масштабного краевого проекта «Доступный спорт» и приурочено к Году спорта в регионе, объявленного губернатором Дмитрием Демешиным. Организатором выступило местное беговое сообщество.
Мероприятие пройдет в несколько этапов и разделено на дисциплины в зависимости от возрастной категории и уровня подготовки: дети до 18 лет пробегут 500 метров, взрослые любители — 5 километров, а опытные бегуны — 10 километров.
Официальная регистрация уже закрыта, но присоединиться к мероприятию может каждый желающий. Однако памятные медали получат только те, кто подал заявку на участие в забеге.
Напомним, что строительство парка возле арены «Ерофей» подходит к концу: на площадке практически завершили вертикальную планировку и прокладку инженерных сетей. Сейчас подрядчик начинает укладку брусчатки, устройство геохолмов и монтаж освещения.