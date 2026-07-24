Стало известно, где в Красноярске отключат холодную воду с 7 августа

Отключение холодной воды запланировано в Красноярске с 7 августа 23:00 до 9 августа 23:00.
Так, воды не будет в Октябрьском районе (в том числе в микрорайонах Горный, Славянский, Овинный, Плодово-Ягодная станция, ДСНТ Отдых-1, СТ Отдых-2«, “Калина”, “Инвалид-1”, ТСН “Отдых и ДНТ “Мираж”).
Кроме того, отключение холодной воды ждёт часть Железнодорожного района (до железной дороги со стороны Октябрьского района, ул. Озёрная, ул. Северо-Енисейская, ул. Маерчака (от ул. Красной Гвардии в сторону ул. Калинина).
В части Центрального района неудобство придётся потерпеть жителям пос. СВЭМ, ул. 2-я Брянская, ул. Брянская (от ул. Калинина в сторону пос. Солонцы), ул. Подзолкова, 3, 3а, 3б, 3 В, 3 г, 3и, 3к, 5, 5а, 5б, 5 В, 7/1, 7/2, 15, 15Б к1а, 15Б к2а, 15Б к3а, 15Б к3, 15Б к4, 17, 19, 21, ул. Промысловая, ул. Караульная, 1−37).
Помимо этого, воды не будет в части Советского района (пер. Светлогорский, 10Б, 10 Г, 12А, 16, 18, 22, 24, ул. Подзолкова, 26), а также в посёлках Солонцы и Шамони, микрорайонах Новалэнд, «Живём», деревнях Минино и Бугачево.