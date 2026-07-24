42-летняя рецидивистка обокрала знакомого во время застолья в Хабаровском крае

В июне этого года в Николаевском районе в полицию обратился 38-летний местный житель — у него похитили золотое кольцо стоимостью 39 тысяч рублей. Выяснилось, что 42-летняя ранее судимая женщина гостила у потерпевшего, они вместе выпивали. Заметив на диване кольцо, женщина забрала его и вместе со знакомой направилась в ломбард. Знакомая, не зная о происхождении украшения, оформила сделку по своему паспорту. Вырученные 24 900 рублей передала подозреваемой, которая потратила их на собственные нужды. Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание — до пяти лет колонии.