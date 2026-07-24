Памятник жертвам нацизма откроют в Волгограде

Эксгумация была проведена летом 2020 года. Эксперты установили наличие следов насильственной смерти, а именно пулевых ранений в грудную клетку и голову. По согласованию с администрацией Октябрьского района останки погибших были переданы еврейской общине для производства перезахоронения по еврейской традиции.