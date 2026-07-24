19 брошенных автомобилей убрали с улиц в Сормове с начала года

В 2026 году в Сормовском районе Нижнего Новгорода с улиц убрали 19 машин, которые были брошены или разукомплектованы. Об этом сообщили в районной администрации.
Брошенные автомобили обнаружили на улицах Васенко, Белозерской, Холмистой и других. Они создавали помеху для других водителей, препятствовали проезду спецтранспорта, а иногда даже провоцировали образование свалок.
Неисправный транспорт выявляют как при плановых объездах района, так и по сигналам местных жителей. Всего с начала года 12 автомобилей были самостоятельно перемещены владельцами, а еще семь — принудительно эвакуированы коммунальными службами.
Самостоятельно убрать свой разукомплектованный автомобиль с улицы необходимо в течение десяти дней после вынесения предупреждения. Сообщить о брошенных машинах можно в сормовском отделе коммунального хозяйства и содержания дорог по телефону: 435−59−14.
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