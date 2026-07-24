В Красноярске сквер «Сказочный» благоустроили на 80%

В Свердловском районе Красноярска завершается благоустройство сквера «Сказочный». Готовность объекта оценивают примерно в 80%. Ход работ проверила руководитель администрации района Лилия Назмутдинова вместе с проектировщиками, представителями управления дорог и подрядчиком. [caption id= «attachment_372170» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Основные работы уже близки к завершению. В сквере заасфальтировали новые пешеходные дорожки, заменили брусчатку на центральной аллее, уложили травмобезопасное покрытие на детских площадках и у игровых комплексов. Также частично оформили входную группу, выполнили ландшафтный дизайн, высадили деревья и кустарники вместо убранного сухостоя. На центральную аллею после реставрации вернулись фигуры сказочных персонажей, их сохранили в оригинальной цветовой гамме. Исполнитель работ идет в срок с проектом, показывая хороший результат. Сквер значительно преобразился после последней инспекции — месяц назад, — рассказала Лилия Назмутдинова. В ближайшее время в сквере установят современные детские игровые и спортивные комплексы в сказочном стиле, парковые диваны, урны, скамейки, качели под навесом и другие игровые элементы. Завершающим этапом станет монтаж наружного освещения по периметру. Работы проводят по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Напомним, что в Красноярске начали ремонтировать фасады еще трех домов.