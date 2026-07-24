Большинство АЗС Новосибирской области простаивают без бензина весь июль

На прямой вопрос о том, сколько АЗС сегодня реально испытывают дефицит, Лацких привёл расклад по конкретным сетям. Одна сеть — а это порядка 3% от общего объёма рынка — поставок практически не имеет: «вообще не идёт». Еще две сети получают около 10% от объемов по заключённым договорам на поставки, причем не все виды топлива. Отмечу, что отгрузки идут не систематически«. Ещё одна сеть, закупающая топливо на бирже, также сидит в ожидании: “отгрузка идёт очень-очень плохо”.