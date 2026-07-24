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Большинство АЗС Новосибирской области простаивают без бензина весь июль

Топливный кризис, который ещё в начале лета казался локальной проблемой южных регионов, докатился до Сибири.

Источник: Сиб.фм

С середины июля независимые автозаправочные станции Новосибирской области работают в режиме выживания: топлива нет, поставки сорваны, а то, что удаётся получить, уходит с колес за считанные часы.

Масштаб бедствия стал понятен после откровенного разговора с президентом Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергеем Лацких. Цифры, которые он озвучил «Сиб.фм», рисуют безрадостную картину: отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов рухнули, биржевые цены оторвались от розничных, а независимые операторы работают в минус уже не первый месяц.

«Одна сеть получила 3% от нормы»

На прямой вопрос о том, сколько АЗС сегодня реально испытывают дефицит, Лацких привёл расклад по конкретным сетям. Одна сеть — а это порядка 3% от общего объёма рынка — поставок практически не имеет: «вообще не идёт». Еще две сети получают около 10% от объемов по заключённым договорам на поставки, причем не все виды топлива. Отмечу, что отгрузки идут не систематически«. Ещё одна сеть, закупающая топливо на бирже, также сидит в ожидании: “отгрузка идёт очень-очень плохо”.

Проще говоря: если вы заправляетесь не на АЗС вертикально интегрированных гигантов, а на независимой станции — велика вероятность, что бензина там нет уже несколько недель.

Почему это произошло?

Причин несколько, и они наслоились друг на друга, создав эффект идеального шторма. Во-первых, атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы европейской части страны. Пострадали предприятия в южных регионах и Поволжье — они встали на ремонт, который затянется надолго.

Также нефтетрейдер обвинил лидера рынка «Газпромнефть» в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и в несоблюдении договорных обязательств с частными сетями АЗС.

«Напоминаю, что осенью 2025 года компании “Газпромнефть” было вынесено предупреждение за дискриминационную политику в отношении независимых нефтетрейдеров в пользу монопольного права. Убежден: для стабилизации ситуации в регионе компании необходимо выполнять свои обязательства по существующим договорам с партнерами и помнить о социальных обязательствах “народного достояния”, — заявил эксперт.

В-третьих — системный перекос, который Лацких называет «новой реальностью»: оптовые цены на топливо устойчиво выше розничных. Это ненормально с точки зрения любой экономики, но для независимых АЗС стало привычным фоном.

«Август будет самым тяжёлым»

Если июль уже стал провальным, то в августе, по прогнозу Лацких, ситуация может усугубиться.

«Августа, наверное, будет наиболее тяжёлым. Даже действий регулятора будет недостаточно, потому что ограничение экспорта только частично решит проблему насыщения внутреннего рынка», — говорит эксперт.

Независимые нефтетрейдеры работают в минус месяцами: «реализация каждого литра топлива идёт с минусовым балансом». Суммарные убытки за летне-осенний период исчисляются десятками миллионов рублей.

Что предлагает бизнес?

Лацких сформулировал три направления, без которых ситуация не выправится. Первое — дождаться завершения вынужденных и плановых ремонтов на НПЗ. Это базовое условие, и оно от бизнеса не зависит.

Второе — регулятор должен обязать нефтяные компании увеличить поставки на биржи для внутреннего рынка.

«Регулятор должен вернуть на биржу прежние нормативы и даже их увеличить. Это нужно для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов», — говорит Лацких.

Третье — выработка государственной программы, в рамках которой ряд НПЗ, ориентированных на внутренний рынок, получит преференции.

«Сейчас есть жизненная необходимость реализации этой программы», — убежден эксперт.

Это позволит нарастить производство именно для российских потребителей, а не для экспорта.

Независимые АЗС пока держатся. Лацких подчёркивает: члены ассоциации осознанно берут на себя убытки, понимая социальную значимость топливной отрасли. Но ресурс не бесконечен. Если ремонты на НПЗ затянутся, а регулятор не вмешается в биржевые механизмы — остановки независимых заправок из временного явления рискуют превратиться в постоянное.

Новосибирская область, по словам Лацких, пока находится «в комфортном состоянии» по сравнению с Дальним Востоком и южными региона, где перебои стали хроническими. Но динамика тревожная, и август обещает стать проверкой на прочность для всей топливной системы региона.

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