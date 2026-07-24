Большинство АЗС Новосибирской области простаивают без бензина весь июль

С середины июля независимые автозаправочные станции Новосибирской области работают в режиме выживания: топлива нет, поставки сорваны, а то, что удаётся получить, уходит с колес за считанные часы.
Масштаб бедствия стал понятен после откровенного разговора с президентом Ассоциации независимых нефтетрейдеров Российского топливного союза в Новосибирской области «Сибирь-ГСМ» Сергеем Лацких. Цифры, которые он озвучил «Сиб.фм», рисуют безрадостную картину: отгрузки с нефтеперерабатывающих заводов рухнули, биржевые цены оторвались от розничных, а независимые операторы работают в минус уже не первый месяц.
«Одна сеть получила 3% от нормы»
На прямой вопрос о том, сколько АЗС сегодня реально испытывают дефицит, Лацких привёл расклад по конкретным сетям. Одна сеть — а это порядка 3% от общего объёма рынка — поставок практически не имеет: «вообще не идёт». Еще две сети получают около 10% от объемов по заключённым договорам на поставки, причем не все виды топлива. Отмечу, что отгрузки идут не систематически«. Ещё одна сеть, закупающая топливо на бирже, также сидит в ожидании: “отгрузка идёт очень-очень плохо”.
Проще говоря: если вы заправляетесь не на АЗС вертикально интегрированных гигантов, а на независимой станции — велика вероятность, что бензина там нет уже несколько недель.
Почему это произошло?
Причин несколько, и они наслоились друг на друга, создав эффект идеального шторма. Во-первых, атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы европейской части страны. Пострадали предприятия в южных регионах и Поволжье — они встали на ремонт, который затянется надолго.
Также нефтетрейдер обвинил лидера рынка «Газпромнефть» в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и в несоблюдении договорных обязательств с частными сетями АЗС.
«Напоминаю, что осенью 2025 года компании “Газпромнефть” было вынесено предупреждение за дискриминационную политику в отношении независимых нефтетрейдеров в пользу монопольного права. Убежден: для стабилизации ситуации в регионе компании необходимо выполнять свои обязательства по существующим договорам с партнерами и помнить о социальных обязательствах “народного достояния”, — заявил эксперт.
В-третьих — системный перекос, который Лацких называет «новой реальностью»: оптовые цены на топливо устойчиво выше розничных. Это ненормально с точки зрения любой экономики, но для независимых АЗС стало привычным фоном.
«Август будет самым тяжёлым»
Если июль уже стал провальным, то в августе, по прогнозу Лацких, ситуация может усугубиться.
«Августа, наверное, будет наиболее тяжёлым. Даже действий регулятора будет недостаточно, потому что ограничение экспорта только частично решит проблему насыщения внутреннего рынка», — говорит эксперт.
Независимые нефтетрейдеры работают в минус месяцами: «реализация каждого литра топлива идёт с минусовым балансом». Суммарные убытки за летне-осенний период исчисляются десятками миллионов рублей.
Что предлагает бизнес?
Лацких сформулировал три направления, без которых ситуация не выправится. Первое — дождаться завершения вынужденных и плановых ремонтов на НПЗ. Это базовое условие, и оно от бизнеса не зависит.
Второе — регулятор должен обязать нефтяные компании увеличить поставки на биржи для внутреннего рынка.
«Регулятор должен вернуть на биржу прежние нормативы и даже их увеличить. Это нужно для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов», — говорит Лацких.
Третье — выработка государственной программы, в рамках которой ряд НПЗ, ориентированных на внутренний рынок, получит преференции.
«Сейчас есть жизненная необходимость реализации этой программы», — убежден эксперт.
Это позволит нарастить производство именно для российских потребителей, а не для экспорта.
Независимые АЗС пока держатся. Лацких подчёркивает: члены ассоциации осознанно берут на себя убытки, понимая социальную значимость топливной отрасли. Но ресурс не бесконечен. Если ремонты на НПЗ затянутся, а регулятор не вмешается в биржевые механизмы — остановки независимых заправок из временного явления рискуют превратиться в постоянное.
Новосибирская область, по словам Лацких, пока находится «в комфортном состоянии» по сравнению с Дальним Востоком и южными региона, где перебои стали хроническими. Но динамика тревожная, и август обещает стать проверкой на прочность для всей топливной системы региона.