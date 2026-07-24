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В ФИФА заявили, что на прошедшем ЧМ не было договорных матчей

ФИФА не выявила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира по футболу.

ФИФА не выявила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира по футболу. Специалисты проверили все игры турнира, а также возможные случаи манипулирования ставками.

При этом эксперты зафиксировали семь подозрительных эпизодов. Под дополнительную проверку попали 15 матчей, однако полный доклад организации пока не опубликован.

В ФИФА подчеркнули, что система мониторинга продолжит анализировать поступающую информацию и после завершения турнира. В организации отметили, что борьба с договорными матчами и незаконным влиянием на результаты игр остается одним из ключевых направлений работы.

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