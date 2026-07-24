В ФИФА заявили, что на прошедшем ЧМ не было договорных матчей

ФИФА не выявила договорных матчей на завершившемся чемпионате мира по футболу. Специалисты проверили все игры турнира, а также возможные случаи манипулирования ставками.
При этом эксперты зафиксировали семь подозрительных эпизодов. Под дополнительную проверку попали 15 матчей, однако полный доклад организации пока не опубликован.
В ФИФА подчеркнули, что система мониторинга продолжит анализировать поступающую информацию и после завершения турнира. В организации отметили, что борьба с договорными матчами и незаконным влиянием на результаты игр остается одним из ключевых направлений работы.
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