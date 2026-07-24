Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 800 школ Нижегородской области готовят к 1 сентября

Особое внимание при подготовке образовательных организаций региона к новому учебному году уделят безопасности детей.

Источник: Время

На территории региона подготовку к 1 сентября завершают более 800 учебных заведений. В настоящее время во всех организациях проводится полная проверка систем жизнеобеспечения и пожарной безопасности. Об этом сообщают в министерстве образования Нижегородской области.

В перечень обязательных работ входят:

диагностика автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией; проверка путей эвакуации, исправности запасных выходов и ограждений на кровле; ревизия ограждения всей школьной территории; осмотр электропроводки и щитовых для предотвращения коротких замыканий; подготовка узлов учета тепловой энергии и инженерных коммуникаций к зимнему периоду; обязательная дератизация и дезинсекция помещений.

"Хочу подчеркнуть: самое главное в подготовке к 1 сентября — это безусловный приоритет безопасности детей. Это понятие давно вышло за рамки просто покрашенного забора или наличия огнетушителя. Сегодня безопасность ребенка в школе — это комплексная система, которая включает в себя два фундаментальных уровня. Во-первых, антитеррористическая защищенность. Это безупречная работа систем контроля доступа, целостность ограждения территории, работоспособность тревожных кнопок связи с Росгвардией и внедрение современных систем видеонаблюдения. Каждый входящий должен быть под контролем.

И во-вторых, пожарная и техническая безопасность. Мы требуем реальной работоспособности систем оповещения о пожаре, свободных эвакуационных выходов без загромождений и регулярного проведения практических тренировок по эвакуации, чтобы действия учеников и персонала были доведены до автоматизма. Мы создаем среду, в которой ученик может полностью сосредоточиться на получении знаний, не отвлекаясь на внешние угрозы или внутренний дискомфорт. Именно такую задачу мы ставим перед всеми руководителями образовательных учреждений региона", — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.

Параллельно с техническими проверками подрядчики ведут ремонтные работы. Основные силы брошены на обновление пищеблоков и столовых — там заменяют изношенное оборудование, обновляют системы вентиляции и проводят косметический ремонт обеденных залов.

Кроме того, приводятся в порядок спортивные залы, учебные мастерские, коридоры и входные группы зданий. Обновляется навигация внутри корпусов, устанавливаются новые стенды по правилам дорожного движения и антитеррористической защищенности.

«Летний период выбран для проведения масштабных работ неслучайно. Это позволяет проводить капитальный ремонт по отдельным видам работ, замену оконных блоков и асфальтирование пришкольных территорий без прерывания учебного процесса и не мешая детям», — пояснили в ведомстве.

Приемка образовательных организаций специальной межведомственной комиссией начнется сразу после завершения всех работ. Окончательный срок сдачи объектов — 15 августа.

Напомним, на подготовку Нижнего Новгорода к новому учебному году выделено 2,2 млрд рублей.