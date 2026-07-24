Более 800 школ Нижегородской области готовят к 1 сентября

И во-вторых, пожарная и техническая безопасность. Мы требуем реальной работоспособности систем оповещения о пожаре, свободных эвакуационных выходов без загромождений и регулярного проведения практических тренировок по эвакуации, чтобы действия учеников и персонала были доведены до автоматизма. Мы создаем среду, в которой ученик может полностью сосредоточиться на получении знаний, не отвлекаясь на внешние угрозы или внутренний дискомфорт. Именно такую задачу мы ставим перед всеми руководителями образовательных учреждений региона", — отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.