Пермский бегун в тридцать пятый раз стал чемпионом страны

Пермяк Владимир Никитин выиграл золотую медаль в беге на 5 тыс. м на чемпионате России по легкой атлетике, проходящем в эти дни в Екатеринбурге. Спортсмен преодолел дистанцию за 13 минут 39,74 секунды.
Второй результат показал Евгений Рыбаков, представляющий Кемеровскую область, — он финишировал за 13 минут 51,17 секунды. Тройку лидеров замкнул Сергей Шаров (Нижегородская область) с результатом 13.51,52.
Стоит отметить, что темп забега был довольно высоким, а борьба за призовые места шла до последних метров. Бегуны Рыбаков и Шаров, традиционно сильные конкуренты на этой дистанции, уступили пермяку лишь в концовке, что говорит о высокой конкуренции среди российских стайеров.
Для Владимира Никитина этот успех стал очередным подтверждением его стабильности на национальном уровне — спортсмен уже не первый год входит в число сильнейших бегунов России на средних и длинных дистанциях. Как сообщило министерство спорта Пермского края, он в 35-й раз завоевал почетный титул.