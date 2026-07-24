Пермский бегун в тридцать пятый раз стал чемпионом страны

Для Владимира Никитина этот успех стал очередным подтверждением его стабильности на национальном уровне — спортсмен уже не первый год входит в число сильнейших бегунов России на средних и длинных дистанциях. Как сообщило министерство спорта Пермского края, он в 35-й раз завоевал почетный титул.