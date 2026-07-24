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Лифты для станций метро «Высотная» и «Копылова» сделают в Красноярске

Это сделает их доступными для маломобильных пассажиров.

В Красноярске станции метро «Высотная» и «Копылова» оборудуют четырьмя лифтами местного производства. Это сделает их доступными для маломобильных пассажиров. Об этом сообщает канал «Красноярское метро».

Отмечается, что лифты рассчитаны на 25 лет службы, грузоподъёмность каждого — одна тонна. Материалы и оборудование для строительства доставляют со всей России, часть — из Красноярского края.

Напомним, что сейчас на станции «Копылова» строят эскалаторный тоннель.

Ранее мы сообщали, что проект депо для метро в Красноярске переделывают из-за ручья Серебряный.