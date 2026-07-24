Лифты для станций метро «Высотная» и «Копылова» сделают в Красноярске

В Красноярске станции метро «Высотная» и «Копылова» оборудуют четырьмя лифтами местного производства. Это сделает их доступными для маломобильных пассажиров. Об этом сообщает канал «Красноярское метро».
Отмечается, что лифты рассчитаны на 25 лет службы, грузоподъёмность каждого — одна тонна. Материалы и оборудование для строительства доставляют со всей России, часть — из Красноярского края.
Напомним, что сейчас на станции «Копылова» строят эскалаторный тоннель.
Ранее мы сообщали, что проект депо для метро в Красноярске переделывают из-за ручья Серебряный.