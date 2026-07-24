Медузы-крестовики активизировались в прибрежных водах Приморского края

Как рассказал врач-токсиколог-реаниматолог Владивостокской клинической больницы № 2, на деле контакт с медузой вызывает не отравление, а введение под кожу жалящего секрета. В течение 40−50 минут после соприкосновения развивается реакция организма. Это может быть болевая реакция — сильная ломота по всему телу, кашлевая — когда наблюдается резкий, удушающий кашель или смешанная реакция. Последний сценарий самый частый, наблюдается в 90% случаев. Также у пострадавших отмечается местная аллергическая реакция — в виде локального покраснения кожи.