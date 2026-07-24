Медузы-крестовики активизировались в прибрежных водах Приморского края

В разгар купального сезона в Приморском крае традиционно активизируются медузы-крестовики. Встретить их в прогретых прибрежных водах отдыхающие могут уже сейчас, предупреждает ИА «Хабаровский край сегодня».
Например, их уже отмечали в бухтах «Муравьиная», «Новик», «Тавайза».
По данным Приморского краевого Минздрава, в отделение токсикологии Тысячекоечной больницы обратилось 15 пациентов в период с 29 июня по 20 июля. Всем пострадавшим — от 12 до 65 лет — оказана помощь.
Как рассказал врач-токсиколог-реаниматолог Владивостокской клинической больницы № 2, на деле контакт с медузой вызывает не отравление, а введение под кожу жалящего секрета. В течение 40−50 минут после соприкосновения развивается реакция организма. Это может быть болевая реакция — сильная ломота по всему телу, кашлевая — когда наблюдается резкий, удушающий кашель или смешанная реакция. Последний сценарий самый частый, наблюдается в 90% случаев. Также у пострадавших отмечается местная аллергическая реакция — в виде локального покраснения кожи.
Для облегчения симптомов специалисты советуют принять антигистаминные и противокашлевые препараты, при сильной реакции — обратиться за медицинской помощью.
Напомним, ранее информационное агентство уже рассказывало о том, где отдыхающие вероятнее всего рискуют встретиться с этой медузой. Они предпочитают спокойную акваторию без сильного волнения, бухты с источником пресной воды неподалеку.