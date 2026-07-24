ВСУ продолжают атаковать склады Wildberries: пострадали два комплекса в Ленинградской области — губернатор

ВСУ атаковали дронами склады компании Wildberries в Ленинградской области. После удара начался пожар. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава региона Александр Дрозденко в пятницу, 24 июля.
В результате атаки ранены три человека, по словам губернатора, состояние пострадавших, которых доставили в больницу, средней тяжести.
«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба — Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — сообщили в пресс-службе электронной торговой площадки.
Также, в результате попадания беспилотника, обрушилась крыша одного из складов птицефабрики «Северная» в посёлке Синявино Кировского района Ленинградской области.
23 июля в Воронежской области после ночной атаки беспилотников оказались повреждены кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного здания.