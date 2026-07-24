ВСУ продолжают атаковать склады Wildberries: пострадали два комплекса в Ленинградской области — губернатор

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной заводи (оба — Санкт-Петербург) временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно. Сортировочный центр компании в Симферополе был эвакуирован в соответствии с требованиями безопасности», — сообщили в пресс-службе электронной торговой площадки.