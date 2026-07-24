Землю под Хабаровском проверят после тревожных сообщений о свалке

В Хабаровском крае информацию о возможном нарушении земельного законодательства в селе Некрасовка проверят после сообщений о незаконных работах на сельхозземлях, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура поставила на контроль результаты проверки по информации, размещённой в социальных сетях. Речь идёт о возможном незаконном проведении земельных работ и несанкционированном размещении отходов на участке сельскохозяйственного назначения.
Ранее жители сообщали в социальных сетях о работах на территории в Некрасовке и выражали опасения, что участок используется с нарушением требований природоохранного законодательства.
Природоохранный прокурор даст оценку полноте проверки, проведённой уполномоченными органами, а также правильности расчёта и взыскания возможного ущерба.
Кроме того, специалисты проверят необходимость проведения рекультивации нарушенных земель.
Итоги проверки будут известны после завершения всех мероприятий.