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Землю под Хабаровском проверят после тревожных сообщений о свалке

Жители заявили о возможном уничтожении сельхозугодий в Некрасовке.

В Хабаровском крае информацию о возможном нарушении земельного законодательства в селе Некрасовка проверят после сообщений о незаконных работах на сельхозземлях, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.

Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура поставила на контроль результаты проверки по информации, размещённой в социальных сетях. Речь идёт о возможном незаконном проведении земельных работ и несанкционированном размещении отходов на участке сельскохозяйственного назначения.

Ранее жители сообщали в социальных сетях о работах на территории в Некрасовке и выражали опасения, что участок используется с нарушением требований природоохранного законодательства.

Природоохранный прокурор даст оценку полноте проверки, проведённой уполномоченными органами, а также правильности расчёта и взыскания возможного ущерба.

Кроме того, специалисты проверят необходимость проведения рекультивации нарушенных земель.

Итоги проверки будут известны после завершения всех мероприятий.