Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

Онколог отметил, что в России создана одна из самых масштабных программ раннего выявления онкологических заболеваний. Диспансеризация проводится с 18 до 39 лет раз в три года, после 40 лет — ежегодно. В нее включены скрининговые исследования, направленные на выявление наиболее распространенных видов рака.