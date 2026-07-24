Онколог рассказал, как снизить риск развития рака

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, занятия спортом и прохождение профосмотров может снизить риск развития рака, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
«Когда мы говорим о профилактике рака, речь идет, прежде всего, о здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек, поддержании нормальной массы тела, физической активности и регулярных профилактических обследованиях. Полностью исключить риск невозможно, но существенно снизить его — вполне реально», — сказал Каприн.
Онколог отметил, что в России создана одна из самых масштабных программ раннего выявления онкологических заболеваний. Диспансеризация проводится с 18 до 39 лет раз в три года, после 40 лет — ежегодно. В нее включены скрининговые исследования, направленные на выявление наиболее распространенных видов рака.
«Самое главное — не ждать появления симптомов. Многие злокачественные новообразования на ранних стадиях никак себя не проявляют. Именно поэтому регулярные профилактические обследования позволяют выявить заболевание тогда, когда оно лучше всего поддается лечению», — заключил онколог.