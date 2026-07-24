В США оценили шансы Украины по Patriot: дан неутешительный прогноз

Джонсон пояснил, что в США около сорока подрядчиков производят комплектующие для этих ракет, и наладить их поставку на Украину практически нереально. Кроме того, для выпуска потребуются редкоземельные металлы, которые Китай не продаст ни США, ни Киеву. Аналитик подчеркнул, что наличие самой лицензии на производство не будет иметь значения в этой ситуации.