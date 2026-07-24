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В США оценили шансы Украины по Patriot: дан неутешительный прогноз

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Киев никогда не сможет производить ракеты для Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью РИА Новости заявил, что Украина никогда не сможет запустить производство ракет для систем ПВО Patriot из-за невозможности собрать все необходимые компоненты. Он усомнился в перспективах инициативы, которую ранее допустил президент США Дональд Трамп.

Джонсон пояснил, что в США около сорока подрядчиков производят комплектующие для этих ракет, и наладить их поставку на Украину практически нереально. Кроме того, для выпуска потребуются редкоземельные металлы, которые Китай не продаст ни США, ни Киеву. Аналитик подчеркнул, что наличие самой лицензии на производство не будет иметь значения в этой ситуации.

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и расцениваются как «игра с огнем». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что западные поставки оружия Киеву лежат в русле продолжения боевых действий, а не мирного урегулирования. При этом представитель Кремля заявлял, что передача новых вооружений Украине не сможет воспрепятствовать достижению целей специальной военной операции.

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