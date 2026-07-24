Не берите ежа на руки: эксперт объяснил, чем опасны лесные зверьки

Многие привыкли видеть в еже доброго героя сказок: он носит на колючках яблочки, дружит с лесными зверями и даже готов поселиться в саду, чтобы охранять его от слизней. Но так ли безобиден этот лесной житель на самом деле? О том, чем грозит соседство с колючим зверьком и почему не стоит брать его на руки, рассказал главный хранитель музейных предметов Зоологического музея и гербария имени Э. А. Эверсмана Казанского федерального университета, кандидат биологических наук Ильдар Хайрутдинов.
По словам специалиста, еж — это не просто забавное создание, а настоящий рассадник патогенов, опасных как для других животных, так и для человека. «Ежи относятся к животным, которые являются переносчиками самых разнообразных заболеваний, в том числе и опасных для человека. Это различные грибковые, инфекционные заболевания. Например, сальмонеллез, лептоспироз, бешенство», — предупредил эксперт.
Особую тревогу вызывает то, что некоторые дачники стремятся заманить ежа на свой участок и позволяют детям играть с ним. «Это очень опасно, поскольку ежи кусаются. Со слюной вирус бешенства может попасть в организм человека. Страдают и домашние животные: кошки, собаки. Они могут заразиться бешенством и передать это заболевание человеку», — предостерег Ильдар Хайрутдинов.
При этом бешенство у ежей часто протекает в паралитической или атипичной форме — без классического агрессивного поведения. Зверёк может казаться вялым и ручным, что провоцирует небезопасный контакт. Именно такая «скрытая» форма заболевания делает его особенно незаметным и опасным.
Кроме того, эксперт развеял популярный миф о рационе ежа: «Образ с яблочками на колючках или грибочками, который нам постоянно навязывают мультики и сказки, во многом ошибочен. Диета ежа состоит из самых разнообразных беспозвоночных, а также мелких позвоночных. Он с удовольствием съест какую-нибудь личинку, жука, поймает мышку или лягушку, ящерицу, иногда даже змею. Может разорить мышиное гнездо, а если где-нибудь найдет птенчика, съест и его», — объяснил специалист.
Так что колючий зверёк — вовсе не милый вегетарианец, а хищник и потенциально опасный сосед, которого лучше не трогать.