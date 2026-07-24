Не берите ежа на руки: эксперт объяснил, чем опасны лесные зверьки

Многие привыкли видеть в еже доброго героя сказок: он носит на колючках яблочки, дружит с лесными зверями и даже готов поселиться в саду, чтобы охранять его от слизней. Но так ли безобиден этот лесной житель на самом деле? О том, чем грозит соседство с колючим зверьком и почему не стоит брать его на руки, рассказал главный хранитель музейных предметов Зоологического музея и гербария имени Э. А. Эверсмана Казанского федерального университета, кандидат биологических наук Ильдар Хайрутдинов.