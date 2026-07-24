Новые зоны отдыха создают в Амурске

В Амурске продолжают обновлять пешеходную зону от развязки «Кольцо» до проспекта Мира. Территория победила во Всероссийском онлайн-голосовании в 2025 году. «Приятно видеть, что территория, которую выбрали жители нашего города, сегодня уже преображается. Мы все видим, что работы ведутся, и очень рады тому, что появляется больше мест для активного отдыха», — отметила специалист отдела молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Амурска Анастасия Бояркина. Рабочие установили бортовые камни, восстановили лестничные марши и подготовили основание под финальное покрытие. Полностью закончено обновление освещения — здесь появились двусторонние фонари. В планах также заасфальтировать дорожки, уложить тактильную плитку и обустроить зоны отдыха. По проекту предусмотрены современные остановки, а на выезде из города устанавливают «теплую» остановку. Обновление территории учитывает и потребности маломобильных групп населения — предусмотрены безопасные пандусы, спуски и качественное освещение. Готовый объект планируют сдать к 15 августа 2026 года.