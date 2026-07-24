Осторожно, грозы: МЧС предупреждает белорусов о непогоде в пятницу

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.
Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Коме того, повышается вероятность гибели людей на воде при купании.
По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.
Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +19…+25°С.
В Минске сегодня будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%) и гроза, при грозе местами по городу возможны сильные ливни. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозе порывистый.
Температура воздуха утром будет в белорусской столице +13…+16°С, днем воздух прогреется до +21…+23°С, вечером столбик термометра немного опустится — до +18…+20°С.