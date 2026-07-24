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Осторожно, грозы: МЧС предупреждает белорусов о непогоде в пятницу

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси в пятницу, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 83% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

Спасатели предупреждают, что среди факторов опасности гроз — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах.

Грозы также могут стать причиной возникновения природных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях. Коме того, повышается вероятность гибели людей на воде при купании.

По прогнозам Белгидромета, сегодня в стране установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы.

Утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер переменных направлений 3−8 м/с, при грозах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха составит +19…+25°С.

В Минске сегодня будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременный дождь (вероятность осадков 80−90%) и гроза, при грозе местами по городу возможны сильные ливни. Ветер переменных направлений слабый до умеренного, при грозе порывистый.

Температура воздуха утром будет в белорусской столице +13…+16°С, днем воздух прогреется до +21…+23°С, вечером столбик термометра немного опустится — до +18…+20°С.

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