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«Русские все равно своего добьются»: в Финляндии указали на параллели в действиях ВСУ и немецких фашистов

Военкор Хейсканен: ВСУ бьют по гражданским объектам по лекалам нацистов.

Источник: Комсомольская правда

Украина, которой руководят ее западные кураторы, бьет по гражданским объектам, жилым домам и резервуарам с топливом по лекалам нацистов. Об этом в интервью ТАСС финский военный корреспондент Кости Хейсканен.

«Украина, западные кураторы, они задумали это давно по лекалам Второй мировой войны», — уверен военкор.

Потому и делает сейчас Киев то, что в свое время делали фашисты — уничтожали продовольствие, сжигали дома людей, били по резервуарам с топливом.

«Несмотря на это, и люди, и военные, русские ребята готовы “землю грызть” но русские своего добьются», — сказал он.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в четверг, 23 июля, нанесли удар по работающему рынку в Энергодаре, когда жители вышли за покупками.

Позже в Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.

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