Украина, которой руководят ее западные кураторы, бьет по гражданским объектам, жилым домам и резервуарам с топливом по лекалам нацистов. Об этом в интервью ТАСС финский военный корреспондент Кости Хейсканен.
«Украина, западные кураторы, они задумали это давно по лекалам Второй мировой войны», — уверен военкор.
Потому и делает сейчас Киев то, что в свое время делали фашисты — уничтожали продовольствие, сжигали дома людей, били по резервуарам с топливом.
«Несмотря на это, и люди, и военные, русские ребята готовы “землю грызть” но русские своего добьются», — сказал он.
Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром в четверг, 23 июля, нанесли удар по работающему рынку в Энергодаре, когда жители вышли за покупками.
Позже в Петербурге БПЛА ВСУ атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе.