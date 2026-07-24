«Не спал до двух лет»: Байтуменова рассказала об уходе за сыном с аутизмом

По ее словам, она сразу поставила перед собой цель научить ребенка режиму, чтобы сохранить здоровье ее и мужа. И спустя два с половиной года им это удалось. Байтуменова отметила, что уход за особенным ребенком полон мелочей, которые родители со здоровыми детьми не поймут. К примеру, блогерша три месяца учила сына показывать пальцем, а не класть мою руку на предмет.