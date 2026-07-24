«Не спал до двух лет»: Байтуменова рассказала об уходе за сыном с аутизмом

Блогерша Нармин Байтуменова известна среди своих подписчиков позитивным отношением жизни и хорошим чувством юмора. Однако девушке не раз приходилось сталкиваться с тяжелыми жизненными испытаниями. В интервью блогерше Иде Галич в ее шоу «И дальше больше» Байтуменова рассказала об уходе за сыном, страдающим от расстройства аутистического спектра.
Особенности развития в детстве не давали мальчику нормально спать. По словам блогерши, первые несколько лет жизни ее сына были бессонными.
— Сын не спал до двух с половиной лет. В связи с его особенностями он мог не спать всю ночь: прыгал, скакал, бегал. Мы с мужем лежали, как зомби, а ему плевать. Он свет включает, бегает. Ему постоянно надо было сенсорно насыщаться, — поделилась Байтуменова.
По ее словам, она сразу поставила перед собой цель научить ребенка режиму, чтобы сохранить здоровье ее и мужа. И спустя два с половиной года им это удалось. Байтуменова отметила, что уход за особенным ребенком полон мелочей, которые родители со здоровыми детьми не поймут. К примеру, блогерша три месяца учила сына показывать пальцем, а не класть мою руку на предмет.
Несмотря на трудности Байтуменова с оптимизмом смотрит в будущее и не считает аутизм сына серьезной «бедой».
— Потеря ребенка — вот беда! А аутизм? Да, Господи! Заговорит, все с ним будет окей. Он еще женится и, надеюсь, что съедет от меня, — поиронизировала блогерша.
Байтуменова — не единственная знаменитость, воспитывающая особенного ребенка. Оперная певица Анна Нетребко в начале лета приехала в Париж вместе с сестрой Натальей и 17-летним сыном Тьяго, у которого также диагностирован аутизм. В своем блоге артистка поделилась свежими фотографиями с Тьяго и выразила недовольство по поводу парижской жары.