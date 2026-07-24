Мошенники придумали новую схему обмана с аннулированием трудового стажа россиян

Аферисты начали запугивать граждан мнимым аннулированием трудового стажа, представляясь сотрудниками Социального фонда России (СФР) или Федеральной налоговой службы (ФНС). Под предлогом исправления технического сбоя злоумышленники выманивают коды доступа к личным кабинетам на «Госуслугах» и платежные реквизиты банковских карт.
О новой уловке телефонных мошенников рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта. Злоумышленники звонят потенциальным жертвам или присылают сообщения, утверждая, что из-за системной ошибки их трудовой стаж был полностью аннулирован. По словам аферистов, это лишит граждан будущих пенсий или социальных пособий.
Затем преступники предлагают свою помощь — обещают дистанционно «исправить ошибку» или оформить автоматическую «компенсацию». В процессе разговора они убеждают человека продиктовать одноразовый код из СМС от портала «Госуслуги», который дает им полный доступ к персональным данным, либо запрашивают полные реквизиты банковской карты якобы для зачисления средств.
Напомним базовые правила безопасности:
государственные ведомства никогда не выплачивают компенсации по телефону; СФР и ФНС не имеют права аннулировать трудовой стаж гражданина удаленно; любые технические сбои невозможно исправить путем передачи кодов доступа третьим лицам.
Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность накопленного стажа можно самостоятельно через личный кабинет на портале «Госуслуги» без посредников. Пользователям настоятельно рекомендуется не называть секретные коды незнакомцам, кем бы они ни представлялись, и при подозрительных звонках немедленно прерывать разговор.
Напомним, нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей для «налогового декларирования».