Мошенники придумали новую схему обмана с аннулированием трудового стажа россиян

Проверить состояние своего индивидуального лицевого счета и корректность накопленного стажа можно самостоятельно через личный кабинет на портале «Госуслуги» без посредников. Пользователям настоятельно рекомендуется не называть секретные коды незнакомцам, кем бы они ни представлялись, и при подозрительных звонках немедленно прерывать разговор.