Лифты для метро в Красноярске изготовит местный завод

Четыре лифта для станций метро «Высотная» и «Копылова» изготовят на одном из красноярских заводов.
Как сообщили в паблике «Красноярское метро», грузоподъемность лифтов — одна тонна, срок службы — 25 лет.
Отмечается, что с лифтовым оборудованием остановки будут доступными для маломобильных пассажиров.
Метростроители также рассказали, что материалы и оборудование для нового вида городского транспорта доставляются со всей страны. Так, рельсы привезли из Кировской области, стрелочные переводы к ним — из Челябинска, ниппельное кольцо для врезки ТПМК на Высотной собрали специалисты из Санкт-Петербурга, тысячи тонн обделки изготовили в Красноярске и Подмосковье. А чугунные тюбинги для продопроходки доставили из Белоруссии.
Напомним, общая длина линии красноярского метротрамвая на первом этапе составит 11,04 километра, на ней расположатся 6 остановочных пунктов: «Высотная», «Улица Копылова», «Вокзальная», «Площадь Революции», «Улица Карла Маркса» и «Улица Шахтёров». Генеральный подрядчик проекта — ГК «Моспроект-3», субподрядчик — группа компаний «Бамтоннельстрой-Мост». К последнему предъявлены иски на общую сумму 128 млн рублей, по которым поставщики и подрядчики из разных регионов требуют взыскать задолженность по договорам и неустойки за просрочку платежей.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.