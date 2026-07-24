Лифты для метро в Красноярске изготовит местный завод

Метростроители также рассказали, что материалы и оборудование для нового вида городского транспорта доставляются со всей страны. Так, рельсы привезли из Кировской области, стрелочные переводы к ним — из Челябинска, ниппельное кольцо для врезки ТПМК на Высотной собрали специалисты из Санкт-Петербурга, тысячи тонн обделки изготовили в Красноярске и Подмосковье. А чугунные тюбинги для продопроходки доставили из Белоруссии.